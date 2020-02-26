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صنعاء - ياسمين الخيامي - يمني يحمل شهادة الدكتوراة ويعمل مدرسا في احدى الجامعات المرموقة يرعب الجميع ويباغتهم بجرف قبور الموتى للحصول على هذا الكنز الثمين ( صورة صادمة )

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