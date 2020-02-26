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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. مسؤول بالمكلا يدرس نقل الورش من داخل أحياء المدينة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
حضرموت - الخليج 365
اطلع مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد بمعية مستشار المحافظ للشؤون الفنية المهندس خالد صالح السعدي ومدير مكتب الاشغال العامة والطرق بالمديرية المهندس خالد بن صالح صباح اليوم على المساحة المقترحة لنقل الورش من داخل أحياء مدينة المكلا بمناطق الورش بمنطقة الصناعية شرق مدينة المكلا.
حيث تعرف المدير العام الحامد من المستشار السعدي على مكونات المخطط المعتمد لهذه المنطقة تمهيدا لإزالة مخالفات الاعتداءات على اراضي الدولة من اجل اتاحة المجال امام المساعي الهادفة الى نقل الورش من داخل احياء المدينة الى المنطقة المستهدفة.
وذلك نظرا لما تسببه تلك الورش من ازدحام ومظاهر غير لائقة لا تتماشى مع المظهر العام للمدينة.
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