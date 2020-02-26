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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غريفيث يبحث مع شخصيات يمنية بالعاصمة الأردنية استئناف "عملية سياسية تشمل الجميع" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن "مارتن غريفيث" اليوم الأربعاء، أنه سيبحث في اجتماع يستمر يومين بالعاصمة الأردنية "عمان" الطرق الممكنة لاستئناف عملية سياسية لتحقيق السلام.
وأعلن "غريفيث" عبر حسابه في "تويتر" "افتتاح اجتماع يستمر ليومين يجمع بينه المبعوث الأممي ومجموعة متنوعة من المعنيين اليمنيين".
وتابع المبعوث الأممي أن الاجتماع سيكرس "لمناقشة الطرق الممكن اتخاذها لاستئناف عملية سياسية تشمل الجميع وتحقق السلام المستدام في اليمن".
هذا ولم يحدد "غريفيث" "المعنيين اليمنيين" الذين سيشاركون في الاجتماع أو عددهم.
يشار إلى أن "غريفيث" يسعى لإحياء عملية السلام في اليمن، في وقت تشهد العمليات العسكرية تصاعداً متزايداً في المحافظات الشرقية والشمالية، إضافة لمواجهات محدودة على الساحل الغربي للبلاد
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