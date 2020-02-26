المليشيا تغلق مصانع للمياه في صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 ـ صنعاء

أقدمت مليشيات الحوثي، اليوم، على إغلاق مصنع للمياه في العاصمة صنعاء.



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وذكر وكيل الهيئة العامة للموارد المائية المعين من مليشيات الحوثي، عبدالكريم السفياني، أن “الحملة ستستهدف مصانع المياه في عموم المحافظات اليمنية”.

ولفت إلى أن “الهيئة سبق أن نفذت في نوفمبر العام الماضي، حملة للرقابة والتقييم لمصانع المياه بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، شملت 38 مصنعاً، للتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الصحية وجودة المياه”.

وكانت الهيئة العامة للموارد المائية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، أغلقت خلال شهري يناير وفبراير 2020، خمسة مصانع للمياه بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء