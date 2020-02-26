شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تجدد المواجهات بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي بجبهة قعطبة في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجددت الاشتباكات العنيفة، صباح اليوم الأربعاء، 26/شباط/2020، بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي ، بمحافظة الضالع جنوبي اليمن.



وأكدت مصادر عسكرية، إن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة بجبهة الجُبّ.

ووفق المصادر، تركزت المواجهات في صُبيرة وجبهة الفاخر مرخزة وحبيل الكلب غرب مديريَّة قعطبة

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