المليشيا تفجِّر مدرسة في محافظة الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 ـ الجوف

أقدمت فجَّرت مليشيا الحوثي، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 25 فبراير/ شباط 2020م، على تفجير مدرسة بمحافظة الجوف، شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا.



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وذكرت مصادر محلية، أن المليشيا فجرت مدرسة "آل صلاح"، بمديرية مجزر، الواقعة على المنطقة الحدودية بين محافظتي الجوف ومأرب.

وأوضحت المصادر، أن المليشيا أقدمت على جريمتها، بعد تلقيها ضربة موجعة، بغارة جوية لمقاتلات التحالف العربي، استهدفت تحركات حوثية في منطقة المحزمات، بين مديريتي مجزر والغيل، التي تشهد معارك عنيفة ومستمرة.

وخسرت المليشيا الحوثية المئات من عناصرها بينهم قيادات بارزة، في جبهات الجوف ونهم، التي تخوض فيها القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف معارك عنيفة