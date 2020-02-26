المليشيا تنهب سيارة مواطن وتخطف نجله وتعتدي على السائق بين إب والضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

إب الضالع - الخليج 365

نهبت مليشيات الحوثي، سيارة مواطن واعتدت على السائق، واختطفت نجل مالك السيارة بين محافظتي إب والضالع.



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وأوضحت مصادر محلية، أن المليشيا نهبت سيارة المواطن فيصل طاهر الأقرع في منطقة نقيل الخشبة بين محافظتي إب والضالع بعد الاعتداء على السائق الذي استأجر السيارة المواطن عبدالحميد البدوي بالضرب المبرح.

وبحسب المصادر، فإن المليشيا الحوثية بعد الإعتداء على البدوي، أجبرته على اعترافات كاذبة وأودعته سجن تابع لها في منطقة "نقيل الخشبة" ونهبت بضاعته التجارية التي يتنقل بها بين القرى لكسب لقمة العيش له ولأفراد أسرته التي تتكون من تسعة افراد، ثم نقلته الى سجن لها في دار القرآن بمدينة دمت والذي حولته إلى ثكنة لمسلحيها وسجن للمواطنين الذين تختطفهم من الطرقات والقرى.

وتقول المصادر، لم تكتفِ المليشيا بنهب بضاعة المواطن والإعتداء عليه وخطفه ونهب السيارة، بل خطفت نجل مالك السيارة الشاب "طارق فيصل الاقرع" والذي ينتمي إلى مديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب