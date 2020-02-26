طائرات الدرونز الحوثية تتساقط في محافظة الحديدة والساحل الغربي "تقرير"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365 - علي كامل:

تتساقط طائرات الدرونز الحوثية في محافظة الحديدة والساحل الغربي أمام اليقضة والجاهزية العالية التي يتمتع بها أبطال القوات المشتركة في مواجهة المليشيات الإيرانية التي تقوم بخروقاتها اليومية لإتفاق السويد والهدنة الأممية في مدينة الحديدة.



ومنذ مطلع فبراير الجاري عملت أسلحة القوات المشتركة المتوسطة منها أسلحة الدوشكا والمعدلات على إستنزاف وإسقاط الطائرات الدرونز الحوثية إيرانية الصنع بكل سهولة والتي تطلقها المليشيات لقصف وإستهداف مواقع القوات المشتركة في الحديدة والساحل الغربي.

حيث أفشلت القوات المشتركة 5 طائرات مسيرة حلقت في أجواء مديرية الدريهمي وطائرة مسيرة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

كما أسقطت الدفاعات الجوية طائرة مسيرة حوثية كانت تحاول إستهداف حفل طلابي في مدينة المخا بمحافظة تعز ،في شهر فبراير الجاري.

وقام أبطال القوات باستهداف وإسقاط كل الطائرات الحوثية دون إن تتمكن من الوصول للأهداف التي كانت المليشيات تحاول الوصول اليها.

بداية إسقاط الطائرات المسيرة نوع درونز خلال شهر فبراير الجاري كان في اليومين الثاني والثالث من الشهر الجاري،عندما تمكن أبطال اللواء الثالث مشاة والقوات المشتركة المرابطون في جنوب محافظة الحديدة من تصويب نيران اسلحتهم نحو الطائرتين المسيرة التي كانتا تحلقان في أجواء مديرية الدريهمي وتمكنوا من إسقاطهن بنجاح.

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وفي اليوم الرابع من الشهر الجاري استطاع سلاح القوات المشتركة في الجبلية من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في سماء المنطقة الجبلية ،كانت تحاول إستهداف مواقع وتمركز القوات المشتركة ولكن أبطال القوات تمكنوا من إسقاطها بنجاح.

وفي السابع من الشهر الجاري حاولت المليشيات الحوثية إستهداف حفل طلابي في مدينة المخا لكن يقضة القوات المشتركة كانت بالمرصاد للطائرة المفخخة حيث تمكن سلاح القوات المشتركة من إستهداف وتدمير الطائرة في سماء المخا قبل وصولها إلى هدفها.

وفي الثامن عشر من فبراير تمكنت القوات المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة حوثية كانت تحلق بسماء مدينة الدريهمي جنوب محافظة الحديدة وتم استهدافها بأسلحة القوات المشتركة وإسقاطها.

القوات المشتركة واصلت إسقاط وإستنزاف الطائرات الحوثية المسيرة حيث اسقطت قوات اللواء الثاني عمالقة طائرة درونز مفخخة في العشرين من الشهر الجاري أطلقتها المليشيات وكانت تحاول استهداف مواقع القوات المشتركة ، و تحلق في سماء مدينة الدريهمي قبل أن يطلق عليها الجنود وابل من النيران مما أدى إلى سقوطها وإحباط العملية التي كانت المليشيات تريد تنفيذها.

وتواصل القوات المشتركة إسقاط وتدمير الطائرات الحوثية حيث استطاعت اليوم الثلاثاء القوات إسقاط طائرة مسيرة ‘استطلاعية’ اطلقتها المليشيات نحو مواقع القوات المشتركة جنوب مدينة الدريهمي، وكانت في مهمة رصد وتصوير مواقع وتحركات القوات لكن جنود القوات المشتركة كانوا لها بالمرصاد وتمكنوا من إسقاطها بنجاح.

هكذا ويستمر مسلسل إسقاط وإحباط عمليات كل الطائرات الحوثية الإيرانية التي تحاول إستهداف مواقع القوات المشتركة في جبهات الحديدة والتي تطلقها المليشيات الإيرانية في تصعيدها العسكري المتواصل التي تنفذه ضمن خروقاتها للهدنة في مختلف جبهات محافظة الحديدة.