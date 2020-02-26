عيادات الهلال الإماراتي تقدم خدمات طبية لأهالي التحيتا بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 الحديدة - الخليج 365 تواصل العيادات المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم الخدمات الطبية والمعالجة المجانية لأهالي قرى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

Advertisements وقام فريق العيادة الطبية بنزول إلى قرية القريش التابعة لمنطقة المجيليس التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة واستقبال ومعاينة الحالات المرضية من المواطنين من الأطفال والرجال والنساء وتقديم العلاجات المجانية لهم. وتحدث أحد العاملين في العيادة المتنقلة أن الفريق الطبي وصل إلى منطقة القريش وتمكن من معاينة عشرات الحالات المرضية المصابة بأمراض الحميات وحمى الظنك والجهاز التنفسي وأمراض الجلد والالتهابات البولية وتقديم العلاجات المجانية لهم. ويواصل الهلال الأحمر الإماراتي الذراع الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة باليمن تسيير العيادات الطبية المتنقلة إلى مختلف مناطق وقرى محافظة الحديدة والساحل الغربي لتقديم الخدمات الطبية والمجانية لهم والتخفيف من معاناتهم.

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