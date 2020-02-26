شاهد.. قبل ثلاث ساعات في ظهور مباغت من فرنسا "محمد علي" يجلب الصداع للسيسي من جديد ( ماذا قال )

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عدن - ياسمين التهامي - أجرت صحيفة "لوموند" الفرنسية واسعة الانتشار حوارا جديدا مع الفنان ورجل الأعمال المصري "محمد علي" المقيم في اسبانيا ، والذي سبب صداعا سياسيا لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وواجهت الصحيفة المعارض المصري بسؤال محرج حول طموحه في أن يكون رئيسا لمصر : فأجاب قائلا : أنه لا يبحث عن اي دور سياسي، بل يسعى لإنقاذ مصر من الإنزلاق لمنحدر خطير، ثم إعادة بناء مؤسسات الدولة، مؤكدا :" أريد أن تكون مصر مثل أوروبا حيث يوجد العلم و التعليم و حقوق الإنسان. حينما نعيد بناء بلدنا، أريد أن أكون جزءا منها ، لكني اريد أن أكون ممثلا ورجل أعمال." جديد "الخليج 365" Advertisements "إيلين سالون" محررة "لوموند" وصاحبة حوار الصحيفة مع "علي" قالت على هامش الحوار أنها تحدثت مع أحد قادة المعارضة المصرية في المنفى- طلب عدم الكشف عن هويته – أكد لها أن محمد علي قام بدور هام في توحيد المعارضة المصرية في الخارج بجميع أطيافها.

وأضاف المعارض المصري قائلا : "لقد وجدنا في محمد علي شخصا يعرف كيف يتحدث للناس، وقادرا على التأثير فيهم، ومع وجوده كمتحدث باسم الشعب، ومع وجوده متحدثا باسم الشعب ، بالاضافة لأفكار المعارضة في المنفى، يمكننا أن ننشئ قوة جديدة وإدراة جديدة للبلد ."

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