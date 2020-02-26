شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شاب سعودي يتحول الى ذئب بشري واعتدى جنسيا على مراهقة وصور العملية بهاتفة.. وهذا ما حدث! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في جريمة أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل، اتُهم طالب سعودي عشريني، بجريمة الاعتداء الجنسي على فتاة مراهقة، 18 عاماً، بعد أن أغواها بالذهاب معه إلى ملهى في ملبورن.
وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن المتهم طالب سعودي في جامعة فكتوريا، صور نفسه أثناء الاعتداء على الفتاة بهاتفه الشخصي، وأقر بأنه مذنب بالتهم، ومع ذلك فلن يقضي يوماً واحداً في سجن البالغين.
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عوضاً عن ذلك، سيقضي الشاب 3 سنوات و6 أشهر، في مركز إصلاحية للشباب؛ ذلك أن القاضي “مايكل أوكونيل” رأى أن سن المتهم صغير وغير ناضج، ومن المحتمل أن يكون عرضة للخطر في سجن البالغين.
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