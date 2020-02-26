اخبار الخليج / اخبار اليمن

مباشــر الآن من أسواق الصرافة في صنعاء وعدن.. تغيُّر مفاجئٌ في صرف الريال أمام الدولار والسعودي (الأسعار الجديدة اليوم الأربعاء)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشــر الآن من أسواق الصرافة في صنعاء وعدن.. تغيُّر مفاجئٌ في صرف الريال أمام الدولار والسعودي (الأسعار الجديدة اليوم الأربعاء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجّل الريالُ اليمني حالةً من التراجع في عدن، وظل حالُه في العاصمة صنعاء أفضلَ، إذ ثبت سعرُ صرف الريال أمام الدولار مع استقرار نسبي في التداولات، وتعدى الفارق الكبير بين الصرف في صنعاء وعدن الـ60 ريالاً.

ويرجع خبراء هذا التحسن في صنعاء والفارق ما بينها وبين عدن، إلى أن البنك المركزي في صنعاء سحب العملة الجديدة التي طُبعت دون غطاء، وإنما كان الهدفُ الأساسُ من طباعتها سحبَ العُملة الصعبة إلى حيث يقطن مسؤولو حكومة هادي.

 

 

جديد "الخليج 365"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


وجاءت أسعار الصرف صباح اليوم الاثنين 24 فبراير 2020 كما يلي :


أسعار الصرف في عدن

شراء:


الدولار الأمريكي: 654


الريال السعودي: 172

بيع:

 
الدولار الأمريكي: 658


الريال السعودي: 173


أسعار الصرف في صنعاء


شراء:


الدولار الأمريكي: 597-598


الريال السعودي: 157


بيع:

الدولار الأمريكي: 599


الريال السعودي: 185


أسعار العُملات قابلة للتغيير في أية لحظة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباشــر الآن من أسواق الصرافة في صنعاء وعدن.. تغيُّر مفاجئٌ في صرف الريال أمام الدولار والسعودي (الأسعار الجديدة اليوم الأربعاء) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا