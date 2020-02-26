شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : عبد الفتاح السيسي يفجر مفاجئ مزلزله ويثير جنون كل المصريين ويرفض دفن جثة الرئيس الراحل حسني مبارك .. صورة صادمة تكشف عن سبب رفض السيسي لدفن حسني مبارك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان : عبد الفتاح السيسي يفجر مفاجئ مزلزله ويثير جنون كل المصريين ويرفض دفن جثة الرئيس الراحل حسني مبارك .. صورة صادمة تكشف عن سبب رفض السيسي لدفن حسني مبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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