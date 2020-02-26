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عدن - ياسمين التهامي - تم نقله إلى المستشفى ... الكشف عن هوية السفير اليمني الذي أصيب بفيروس كورونا

قال لصحفي والكاتب سامي الغباري أن سفير الحوثيين في طهران أصيب بفيروس كورونا ونقل على إثره إلى المستشفى. وقال الغباري في تغريدة على تويتر رصدها المشهد الدولي أن السفير الحوثي لدى خامنئي "إبراهيم الديلمي" نقل إلى مستشفى "نور افشار" في طهران، ومصادر ترجح إصابته بفيروس كورونا المميت. جديد اب برس Advertisements

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