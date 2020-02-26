شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعيش الصدمة بعد ارتفاع عدد النساء السعوديات المصابات بفيروس كورونا إلى هذا الرقم ؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وكانت وزارة الصحة بمملكة البحرين قد أعلنت تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد 19) لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى هذه اللحظة إلى 23 حالة مصابة في البحرين منهم 17 بحريني وبحرينية ، وستة حالات لسعوديات ، مؤكدةً الوزارة بأنها تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن.

وأوضحت وزارة الصحة بأن جميع الحالات قادمون جميعهم من إيران عبر الشارقة، مؤكدةً أن كافة الحالات الجديدة يخضعون وجميع الحالات المصابة سابقاً لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص، وأنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضا كإجراءٍ احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ونوهت وزارة الصحة أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي ومطار الشارقة الدولي لمدة 48 ساعة.