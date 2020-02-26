شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 10 يمنيين في السعودية ... تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القبض على 10 يمنيين في السعودية ... تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، من إلقاء القبض على عدد كبير من المهربين حاولوا تهريب مواد مخدرة من بينهم يمنيين.

وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود بالسعودية، إن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدّرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت خلال الشهر الماضي عن إحباط عدة محاولات لتهريب 1116 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدّر، و 76طناً و 516 كيلوجراماً من مادة القات المخدر.

جديد اب برس

Advertisements