شكرا لقرائتكم خبر عن الشوكولاتة تعالج السعال أسرع من الأدوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ويضيف البروفيسور موريس أن الدراسات الحديثة بينت أن المرضى الذين تناولوا دواء جديدا يحتوي على الكاكاو شعروا بتحسن ملحوظ في السعال خلال يومين، مقارنة مع المرضى الذين تناولوا أدوية شراب السعال، إذْ أن القوام الغليظة للشوكولا تكون طبقة حامية تغطي النهايات العصبية التي تثير الإحساس بالسعال في البلعوم.

هل يعتبر الشوكولا علاجا؟

تعتبر الشوكولاتة مادة طبيعية، ولن تسبب لك أي أعراض جانبية، حيث قمنا بالمقارنة بينها وبين الأدوية الطبية، التي قد تسبب الإرهاق والتعب، وتؤدي إلى الشعور بالنعاس، بينما الشوكولاتة لا تسبب أيّا من ذلك.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الشوكولا يعمل على تخفيف السعال والتقليل من أعراضه، لكنه لا يقوم بمعالجته بشكل جذري إذا كان مزمنا، لذلك إذا كنتم تعانون من سعال مزمن ولم يخف مع العلاجات الطبيعية والشوكولاتة، عليكم مراجعة الطبيب لتشخيص حالاتكم واختيار العلاج المناسب.