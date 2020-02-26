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صنعاء - ياسمين الخيامي - اغرب حالة مرضية..امرأة تتبول ولكنها لا تخرج البول بل يخرج منها هذه المادة المحرمة شرعا ( لن تصدق ماذا يخرج عندما تتبول هذه المرأة )

2020/02/26 الساعة 10:52 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.