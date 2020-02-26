حضرموت: وزير الثروة السمكية يفتتح شركة جديدة لتعليب الأسماك والأحياء البحرية

افتتح وزير الثروة السمكية، فهد كفاين، شركة أرزاق للأسماك والأحياء البحرية المحدودة، بمنطقة شحير، بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.



وخلال الافتتاح اطلع الوزير كفاين، على أقسام الشركة، واستمع من المختصين توضيحاً عن نشاط الشركة ومخرجاتها.



وأشاد الوزير كفاين في منشور له على صفحته الرسمية "الفيس بوك"، بالتجربة الناجحة للمشاريع الاستثمارية في القطاع السمكي بحضرموت.



وأعرب كفاين عن شكره وتقديره للسلطة المحلية بالمحافظة لتقديم للمستثمرين كافة التسهيلات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع الواعد، مشيراً إلى أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم افتتاح مشاريع سمكية جديدة في حضرموت والمحافظات الأخرى ضمن خطة الوزارة لتنشيط القطاع السمكي باليمن .



حضر حفل الافتتاح كل عدد من مسؤولي الوزارة والسلطة المحلية في المحافظة وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في حضرموت .



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