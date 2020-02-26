قائد عسكري: القوات الحكومية تتقدم عبر ثلاثة محاور متوازية باتجاه صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

الجوف - الخليج 365

قال العقيد صالح عبد الكريم رزق الراجحي أحد قيادات الجيش في جبهة «الجوف»، إن قوات الجيش وقبائل مساندة من الجوف ومأرب بدأت في التقدم عبر ثلاثة محاور متوازية في اتجاه العاصمة صنعاء تنفيذاً لخطة عسكرية أعدت بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة للجيش والتحالف العربي.



وكشفت مصادر عسكرية مطلعة، عن تدشين قوات الجيش الوطني والقبائل المساندة التحرك في ثلاثة مسارات باتجاه العاصمة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، من ثلاثة محاور متوازية.

Advertisements

وأشار العقيد الراجحي في تصريح نشرته صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الأربعاء - تابعها "الخليج 365" إلى أن طلائع قوات الجيش والقبائل المساندة وصلت فعلياً إلى أولى مناطق مديرية حرف سفيان، كبرى مديريات محافظة عمران التي تبعد عن العاصمة صنعاء بحوالي 150 كيلومتراً بالتزامن مع تقدم موازٍ لوحدات من الجيش من جبهة صرواح غربي مأرب نحو نقيل بن غيلان ومديرية خولان شرق العاصمة.

ولفت إلى أن المحور الثالث يتمثل في التقدم صوب مديرية أرحب التي تقع شمال العاصمة وتبعد حوالي 20 كيلومتراً فقط عن محيط مطار صنعاء الدولي. وأشار العقيد الراجحي إلى أن الجيش اعتمد تكتيكاً عسكرياً مغايراً في المواجهات مع الحوثي يرتكز على التحول من وضع الدفاع إلى الهجوم، وذلك بعد نجاح هذا التكتيك في إجبار الحوثيين على التقهقر من جبهة الغيل بالجوف ومكن قوات الجيش من التقدم صوب مناطق متقدمة في منطقة جبال يام التي كانت تحت سيطرة الجماعة.

وأعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أمس، عن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للحوثي في سماء مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة غربي البلاد. وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن «طائرة الاستطلاع الحوثية كانت تحلق غرب مديرية الدريهمي وتحاول تصوير ورصد مواقع وتحركات القوات المشتركة». وأكد أن «الجنود قاموا باستهداف الطائرة وتمكنوا من إسقاطها».