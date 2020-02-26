تعرف على أسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الأربعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 خاص_الخليج 365 ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن صباح اليوم الأربعاء، 26/شباط/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

الصرف في صنعاء: الدولار - شراء: 596 إلى 598ريالا – بيع :599 إلى 601ريالا السعودي – شراء : 157,4 إلى 157,5 ريال Advertisements – بيع : 157,9 إلى 158 ريالا الصرف في عدن : الدولار – شراء: 660 إلى 662 ريالا – بيع : 666 إلى 667 ريالا السعودي – شراء : 174,4 إلى 174,5 ريال – بيع : 175 إلى 175,5 ريال

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