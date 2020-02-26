شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادي بالإنتقالي يكشف حقيقة وفاة والدة "عيدروس الزُبيدي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال مستشار رئيس الجمعية الوطنية للشؤون الإقتصادية بالمجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور "عمر عبداللاه عبدالرحيم باعباد" لاصحة للأخبار التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة والدة القائد عيدروس الزُبيدي.



وأضاف باعباد بأن الحقيقة أنه تم تزوير صفحة بمنصة تويتر بإسم نجل الزبيدي(قاسم) وتم انزال هذه الشائعة عليها.

وقال حفظ الله الأم الغالية للرئيس القائد واعطاها الصحة والعافية.

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