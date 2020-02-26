شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب "بنت الجيران" وأمثاله.. الغناء الشعبي بين إقبال الجمهور ومنع النقابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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جاء القرار بعد أن تغنى عمر كمال بكلمات وصفت من قبل النقابة بـ"السفسفة" في حفل عيد الحب بستاد القاهرة الدولي، وأصدرت النقابة قرارا بإيقاف عمر كمال عن العمل اعتبارا من 17 فبراير/شباط الجاري بسبب المخالفات التي تتعارض مع شروط العضوية.

النقيب يغني لكمال بالأوبرا

ورغم تصريحات هاني شاكر بأنه لا مجال للتصالح أو تقنين الأوضاع مع مطربي المهرجانات نهائيا ووصفه هذا النوع من الأغاني بالسفسفة، فإن شاكر الملقب بـ"أمير الغناء العربي" كان قد ظهر من قبل في مقطع فيديو أشاد فيه بموال من ألحان وغناء عمر كمال وكلمات سامي النويهي، وقدّم شاكر الأغنية بأداء خاص له على مسرح دار الأوبرا المصرية عام 2018.

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من جانبه، أشاد الفنان محمد فؤاد بصوت عمر كمال، وقال إن صوته رائع لكن لا علاقة بينهما في طبقة الصوت، إذ يغني بشكل مختلف عنه، وطلب منه أن يؤدي أغنية الغربة التي تتشابه في الصوت معه، وأكد أن عمر كان يحضر إلى الأستوديو الخاص به من السويس إلى مدينة نصر، ويعتبره مثل ابنه عبد الرحمن.

جاءت محاولات عمر كمال للظهور في الساحة الفنية متناقضة إلى حد كبير، فلم يجد نجاحا مميزا إلا من خلال الموال الشعبي، ثم تحققت شهرته من خلال أغاني المهرجانات، إذ حققت أغنية "بنت الجيران" التي شارك في الغناء بها 58.8 مليون مرة استماع عبر ساوند كلاود و107 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب.

بداية المهرجانات

الأفراح والتجمعات الشعبية هي الأماكن التي شهدت انطلاق مطربي المهرجانات، ولم تقدمهم القنوات التلفزيونية إلا من خلال ظهورهم عبر موجة الأفلام الشعبية -متوسطة الإنتاج- التي بدأت في الظهور خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي تصدر قائمة إنتاجها المنتجان أحمد ومحمد السبكي، حيث باتت الأغنية الشعبية هي أيقونة انتشار الأفلام ووسيلة الترويج لها.