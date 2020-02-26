لا تصدق كل ما تشاهده.. هذه بعض أكاذيب صناع أفلام هوليود

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عدن - ياسمين التهامي - اعترافات صادمة تهز الكويت لعمال معهد مساج مُصابين بالإيدز مارسوا الشذوذ مع كثيرين لا تقفز في صندوق القمامة

اعتادت أفلام هوليود أن تصور في مشاهد الهرب قفز الأبطال في مكبات القمامة، بينما يعد القفز في الماء أو حتى في كومة من القطن من ارتفاع شاهق شديد الخطورة، ناهيك عن الأكياس السوداء التي تُجمّع فيها النفايات المنزلية التي يمكن أن تحتوي على قوارير زجاجية ومصابيح محترقة وغيرها من الأشياء الخطرة. الضربات القاضية

نادرا ما تكون اللكمة الواحدة كافية لطرح شخص مدرب جيدا أرضا. وفي الحقيقة، يتطلّب السيناريو الأكثر واقعية عدة لكمات قوية. كما تجدر الإشارة إلى أن اللكم بقبضة عارية أمر خطير بالنسبة للمهاجم، نظرا لأنه قد يكسر معصمه أو أصابعه.

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