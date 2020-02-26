شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : "تُنهي فكرة دولة فلسطينية".. نتنياهو يتعهد ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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وقالت أنجيلا غودفري غولدستاين التي تشارك في إدارة منظمة "التضامن مع عرب الجهالين" التي تدافع عن عائلات البدو المقيمة في قطاع "أي ون"، إنه "إذا تحقق المشروع فسينهي فكرة دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وأضافت "هذا مثال آخر يكشف درجة يأس نتنياهو من كسب الأصوات مع اقتراب الانتخابات"، معبرة عن قلقها من إمكانية نقل عائلات عديدة بسبب هذا المشروع العقاري.



وكان نتنياهو أعلن الخميس أنه يريد إضافة 2200 وحدة سكنية جديدة إلى مستوطنة "هار حوما" التي بنيت على جبل أبو غنيم جنوب شرقي القدس، كما أعلن الموافقة على بناء حي جديد يضم أربعة آلاف منزل في منطقة بيت صفافا في القدس الشرقية المحتلة.