شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ما كانت تفعله وصدم الجميع وفادي الهاشم يجن جنونه ... تسريب صور خاصة للفنانة نانسي عجرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هذا ما كانت تفعله وصدم الجميع وفادي الهاشم يجن جنونه ... تسريب صور خاصة للفنانة نانسي عجرم

حرصت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، على الاحتفال بعيد ميلاد طفلتها الأول "ليا" بصورة لها من الاحتفالات نشرتها عبر حسابها بموقع الصور انستجرام، منذ قليل، وهى ترتدي فستان أبيض اللون وأمامها "تورتة" عيد ميلادها التى ظهرت وهى تلتهما وعلى رأسها "قبعة" صغيرة الحجم.

وسرعان ما استقبلت الطفلة الصغيرة الكثير من التعليقات التي جاءت أغلبيتها بـ "صورة طبق الأصل من والدتها"، كما حرصت الفنانة الإماراتية أحلام على تهنئتها وكتبت قائلة " بسم الله عليها ما شاء الله ربي يحميها لكم وتشوفين سعادتها يا رب هي وخواتها،"، وحرصت النجمة نوال الزغبي على إضافة الكثير من الإيموجى على الصورة للتهنئة.وأطلقت عجرم، كليب أغنيتها الجديدة "قلبى يا قلبى"، عبر قناتها على يوتيوب، نهاية يناير الماضى وهو الكليب الذى حقق انتشارًا كبيرًا، ونجاحًا ضخمًا فى وقت قليل، ونشرت نانسى عجرم، فيديو تستمع فيه لأغنيتها الجديدة، ويبدو أن تستمع بنجاح الأغنية الكبير، وعلقت عبر تويتر: "أنا وهالغنية.. غرام".

جديد اب برس

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