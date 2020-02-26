شكرا لقرائتكم خبر عن ( شاهد صورة نادرة اربكت السيسي )الامارات تعلن رسميا هذا القرار مباشرة عقب وفاة الرئيس المصري حسني مبارك وتصعق عبد الفتاح السيسي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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وقال منير ثابت، صهر الرئيس الراحل لوكالة الأنباء الفرنسية، إن ”الرئاسة ستتولى أمور الجنازة“.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، فقد بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس المصري.

وغرد ولي عهد أبو ظبي، عبر حسابه على ”تويتر“ ناعيا مبارك: ”رحم الله الرئيس الأسبق حسني مبارك ، قائد عربي عمل بإخلاص من أجل وحدة العرب واستقرارهم، ووقف بقوة ضد التطرف والإرهاب..صاحب موقف تاريخي في حرب تحرير الكويت.. جمعته بالشيخ زايد روابط كرسّت خصوصية العلاقات بين البلدين، خالص التعازي لأسرته الكريمة“.

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وأفادت وكالة الإمارات الرسمية، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، أنه تقرر تنكيس الأعلام في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بالإمارات وسفاراتها بالخارج لمدة يوم واحد؛ حدادا على وفاة حسني مبارك.

كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، عبر حسابها على ”تويتر“، أن ”خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان رئيس جمهورية مصر العربية في وفاة الرئيس الأسبق“.