 وداعا للمستشفيات والأطباء .. تناول هذا الشراب بشكل يومي وتمتع بحياة صحية طوال عمرك ..(شاهد فيديو للمعجزة التي ستغير وجه الأرض)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف الطبيب الهندي انوتش عن 3 نصائح طبيبة ، قال ان من سيتبعها ويعمل بها سوف يتمتع بحياة صحية طوال عمره ولن يحتاج لزيارة الطبيب .

وقال الطبيب الهندي الذي يعمل استشاري قلب في عددا من مستشفيات بومباي ، في نصيحته الاولى أن اول شيء على الانسان ان يقوم به عند الاستيقاظ من النوم هو شرب "لتر" من النوم .

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اما النصيحة الثانية التي قدمها الطبيب الهندي ، فهي شرب كمية من الماء الساخن بعد 40 دقيقة من تناول أي وجبة ، وذلك من اجل إذابة الدهون في الامعاء .

اما النصيحة الثالثة للطبيب الهندي "انوتش" فهي شرب الماء وانت قاعد ، لأن شرب الماء وانت واقف يسبب حالة تسمى "فاتا" وهي حالة من عدم التوازن ، بالاضافة إلى العديد من مشاكل المفاصل .

وشدد الطبيب الهندي في نهاية الفيديو على أن إتباع هذة النصائح وتطبيقها في حياتك اليومية سيحل 99% من المشاكل الصحية التي يتعرض لها الكثير من الناس