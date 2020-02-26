شكرا لمتابعة خبر عن عيدروس الزبيدي يأمر بسحل الشماليين في الشوارع واستخدام القوة المفرطة لترحيلهم ..شاهد الكارثة التي وقعت لأبناء المحافظات الشمالية بعد توجيهات الزبيدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عيدروس الزبيدي يأمر بسحل الشماليين في الشوارع واستخدام القوة المفرطة لترحيلهم ..شاهد الكارثة التي وقعت لأبناء المحافظات الشمالية بعد توجيهات الزبيدي

2020/02/26 الساعة 06:44 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عيدروس الزبيدي يأمر بسحل الشماليين في الشوارع واستخدام القوة المفرطة لترحيلهم ..شاهد الكارثة التي وقعت لأبناء المحافظات الشمالية بعد توجيهات الزبيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.