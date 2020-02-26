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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم سعودي.. توقيع اتفاقية لعلاج 150 مصابا في اليمن

الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمقر المركز في الرياض أمس الثلاثاء, ثلاثة عقود مع عدة مستشفيات في العاصمة عدن وتعز لعلاج 150 جريحًا ومصابًا في اليمن.



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وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الخدمات العلاجية للجرحى والمصابين اليمنيين في الداخل اليمني، وتفعيل نظام الإحالة الطبي.

وتسهم الاتفاقية، في إنقاذ حياة المصاب في الساعات الأولى من الإصابة للحد من مضاعفاتها، وكذلك توطين الخدمات الصحية داخل اليمن.

ومن المقرر أن يستفيد منها 100 شخص في محافظة تعز ومديرياتها بالتعاون مع مستشفى البريهي ومستشفى الصفوة، و تقديم العلاج إلى 50 شخصًا آخر في العاصمة عدن ومديرياتها بالتعاون مع مستشفى البريهي.