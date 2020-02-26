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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : في جنح الظلام حدثت اشتباكات عنيفة بين مسلحين في أبرز أحياء العاصمة

جديد اب برس Advertisements هد حي الأصبحي بالعاصمة صنعاء اليوم الاثنين اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين ما تسبب في رعب كبير للسكان والمارة.

وفقاً لمصادر محلية نقلت عنها وكالة خبر فقد اندلعت اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في حي الأصبحي بالقرب من "سما مول" التجاري، مشيرين إلى أن الاشتباكات تسبب في حالة من الرعب والذعر بين السكان والمارة، وخاصة في صفوف النساء اللائي يقمن بالتسوق في الحي التجاري، مرجحين أن الاشتباكات نشبت على خلفية خلاف على قطعة أرض في الحي ذاته. هد حي الأصبحي بالعاصمة صنعاء اليوم الاثنين اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين ما تسبب في رعب كبير للسكان والمارة.وفقاً لمصادر محلية نقلت عنها وكالة خبر فقد اندلعت اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في حي الأصبحي بالقرب من "سما مول" التجاري، مشيرين إلى أن الاشتباكات تسبب في حالة من الرعب والذعر بين السكان والمارة، وخاصة في صفوف النساء اللائي يقمن بالتسوق في الحي التجاري، مرجحين أن الاشتباكات نشبت على خلفية خلاف على قطعة أرض في الحي ذاته.

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