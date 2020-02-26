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عدن - ياسمين التهامي - في ضربة عاجلة للانتقالي والحوثي .. مجلس الأمن يقر مشروع القرار 2511 الخاص باليمن

أقر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، مشروع القرار 2511 الخاص باليمن، والذي يشدد على أهمية وحدة اليمن وسيادته . وقال المندوب الأميركي بمجلس الأمن خلال الجلسة إن إيران تواصل مد الحوثيين بالأسلحة وهو أمر يقوض السلام في اليمن، مؤكدا على أن الحوثيين يمارسون العنف والتنكيل ضد الشعب اليمني. جديد اب برس Advertisements

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