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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو : تطورات جديده في عمران اليوم وهذاء أخبار مؤكده عن محافظ المحافظة " جعمان "

اطلع محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم،على مشروع مياه الشرب في منطقة اللجام بمديرية السود. واستمع المحافظ من مدير المديرية جهاد الحيدري إلى شرح حول أسباب توقف المشروع الذي يستفيد منه أكثر من 15 الف نسمة . ووجه بإدراج المشروع ضمن خطة فرع المجلس الاعلى للشؤون الانسانية للعام 2020م للبحث له عن تمويل عبر المنظمات المناحة . ودعا محافظ عمران المنظمات الانسانية إلى القيام بدورها في مساعدة المحافظة لإقامة المشاريع المستدامة للتخفيف معاناة المواطنين جراء استمرار العدوان والحصار. جديد اب برس Advertisements

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