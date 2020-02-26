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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : اشتباكات بالرصاص بين مغترب يمني في امريكا ومسلحين هاجموا محله

اسفر سطو مسلح على محل مغترب يمني في امريكا عن وقوع اشتباكات بينه وبين الجناة والذين كان عددهم 4 اشخاص. حيث هاجم المحل ثلاثة وبقى الرابع خارجاً، وحصل تبادل لإطلاق الرصاص بين المغترب اليمني، والمجرمين، ما ادى إلى اصابة اثنين منهم وفر الباقين. حيث وقعت عملية سطو مسلح على محل احد المغتربين اليمنيين في مدينة بالتمور وتبادل لإطلاق النار بين المغترب اليمني طارق واللصوص ادى الى إصابة اثنين منهم وفرار الثالث. شاهد فيديو جديد اب برس Advertisements

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