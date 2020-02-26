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عدن - ياسمين التهامي - رسالة من العكيمي إلى العميد طارق صالح (وهذا ما جاء فيها ! )

وجه الشيخ عبدالله العكيمي رسالة لقائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي العميد طارق صالح، طالبه فيها بالتحرك لاستكمال تحرير الحديدة. وقال العكيمي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" ما يلي نصه: إذا لم تتحرك القوات المشتركة في الساحل لتحرير ماتبقى من الحديدة فإنها لن تستطيع تحريرها بعد ذلك فالحوثيين اليوم في أضعف حالاتهم والقائد العسكري الفطن هو الذي يستغل ضعف عدوه لينقض عليه ويحقق النصر هي فرصة وربما لن تتكرر هذه وجهة نظر والأمر يعود لهم. جديد اب برس Advertisements

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