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عدن - ياسمين التهامي - "الإسم +الصورة" حتى الآن يزال حياً ... أشهر مغترب يمني تولى أرفع منصب في المملكة وجمع المليارات

كشف رئيس الوزراء اليمني الاسبق السياسي المخضرم الدكتور " محمد سالم باسندوة " عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بجنسية رئيس الوزراء الماليزي الشهير " مهاتير محمد " . وأكد الدكتور " باسندوة " في مداخله له حول الاوضاع في اليمن نشرتها العديد من وسائل الاعلام الخارجية أن " مهاتير محمد " كاشفه في لقاء جمعهما انه يمني الاصل وينحدر من محافظة الحضرموت وأن لقبه هو " المحضار " . جديد اب برس Advertisements ونقل " باسندوة" عن رئيس الوزراء الماليزي الذي يمثل رمزا للشعب الماليزي ويعتبرونه عراب نهضة ماليزيا الحديثة قوله انه أسم " مهاتير " ليس اسمه الحقيقي وانما درج على مناداته به بعد ان وجد الكثير من الماليزيين في الدائرة السياسية المقربة منه تلفظ اسم محضار مشيرا الى أن " مهاتير " تعني مجضار ولكن بلكنه شعبية ركيكه منوها الى انه تجاهل الخطا في تلفظ لقبه من قبل النخب السياسية والعامة وتقبل اسم " مهاتير " فيما ان اسمه الحقيقي " محمد المحضار" .

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