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عدن - ياسمين التهامي - (صورة تدمي القلوب) مصدر مقرب من الرئيس الراحل مبارك يفجر مفاجأ ويكشف عن السبب الحقيقي لوفاة مبارك

كشف فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن سبب وفاة مبارك في أحد المستشفيات العسكرية المصرية صباح اليوم الثلاثاء.

وقال فريد في تصريح نقله موقع "مصراوي"، أن الرئيس الأسبق عانى من مضاعفات مرضية خلال الـ24 ساعة الماضية، إثر عملية جراحية أجريت له منذ أكثر من أسبوعين.

جديد اب برس

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وتابع الديب "البقاء لله. مبارك مات، فجر اليوم تعرض لأزمة صحية، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي، وجرى استدعاء أسرته بالكامل في المستشفى، وتوفي صباح اليوم".

وقد أعلن التلفزيون المصري الرسمي، وفاة الرئيس المصري الأسبق، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد تدهور وضعه الصحي.

وكان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس الأسبق، قد أعلن منذ عدة أيام أن والده يتواجد حاليا داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.