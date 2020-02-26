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عدن - ياسمين التهامي - "صورة فاضحة" هيفاء وهبي تبهر الجميع بجمالها وتنشر صورة تكشف بها عن مفاتنها

اعتادت النجمة هيفاء وهبى التجديد دائمًا في إطلالاتها واتباع كل ما هو مختلف ومميز في عالم الموضة والأزياء والمكياج والشعر وكل ما يتعلق بالجمال لتزيد من تألقها في مختلف الحفلات والمناسبات الفنية.

وتظل دائمًا متربعة على عرش الجميلات في العالم العربى، لكن بالرغم من حرصها على التجديد والتغيير؛ إلا أنها وقعت في غرام الإطلالات الشفافة بمختلف أشكالها سواء كانت فساتين أو “جمبسوت”، ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى تكرار الظهور بها في كثير من المناسبات والجنون بكل ما هو جديد فيها، نرصد أبرز الإطلالات التي تثبت ذلك العشق والجنون الخاص لدى هيفاء بكل ما هو شفاف.

جديد اب برس

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ونشرت هيفاء، صورة على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام ترتدى فستان شفاف من الامام بمنطقتها الحساسة وساق مكشوفة .

وفى وقت سابق أثارت هيفاء ضجة كبيرة بفستان شفاف وأثار أزمة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لجرأته حتى أن البعض اتهمها بأنها لا ترتدي أي شيء تحت الفستان وتعرضت لهجوم وانتقاد شرس