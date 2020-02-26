"فيديو صادم هز مشاعر ملايين البشر" مذيعة الجزيرة سلمى الجمل تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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عدن - ياسمين التهامي - هذا هو وجهه الحقيقي، هذا هو الاحتلال العنصري الذي سيفتح لكم بوابات الغرب وبه سترضى عنكم أمريكا ليعم الاستقرار والازدهار بلادكم!!#الاحتلال_الإسرائيلي #غزة #فلسطين

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