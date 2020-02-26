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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..سكان العاصمة السعودية- الرياض - يستيقظون على امر مرعب اثار هلع وخوف الجميع..والسلطات تتخذ اجراء عاجل وكافة المستشفيات في اعلى جاهزية

2020/02/26 الساعة 06:14 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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