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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نائب رئيس وزراء اليمن يبحث مع مبعوث يونيسيف التعاون المشترك الأربعاء 26 فبراير 2020 الخليج 365 بحث نائب رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم الخنبشي، أمس الثلاثاء ، بالعاصمة المؤقتة /عدن/، مع مبعوث منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) سعد حوري والوفد المرافق، مجالات التعاون المشترك بين اليمن والمنظمة.

Advertisements وثمّن نائب رئيس الوزراء اليمني، المساعدات التي تقدمها المنظمة في العديد من مجالات الرعاية الصحية. من جهته أوضح مبعوث المنظمة الأممية أن زيارته تأتي في إطار توسيع نشاط المنظمة في اليمن، وأنها رصدت مبلغ 750 مليون دولار سنوياً لتنفيذ برنامج التعاون، وهو أكبر تمويل لمشاريع المنظمة.

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