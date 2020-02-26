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عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو : وزارة المالية في صنعاء أصدرت قراراً أثلج صدور كل الشعب وخصوصاً التجار

شكلت مصلحة الضرائب غرفة عمليات مركزية برئاسة المصلحة لمتابعة إجراءات تنفيذ توجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في الخامس من يناير أثناء تدشين البرنامج الوطني للإنعاش والتعافي المرحلة الأولى 2020 بإعفاء صغار المكلفين والمنشآت الصغيرة من الضرائب.

جديد اب برس

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حيث بدأت بتوجيه جميع المكاتب في أمانة العاصمة والمحافظات بالتوقف فورا عن أي مطالبات لصغار المكلفين وإيقاف جميع الإجراءات لحين إقرار مشروع التعديلات الذي عكف المختصين على إنجازه ورفعه خلال فترة زمنية قياسية، وتم وضع حملة إعلامية لإبلاغ جميع المكلفين ومخاطبتهم بإجراءات التعديل والإعفاء ورفع مشروع بإلغاء بعض الفروع في عدد من المحافظات كمرحلة أولى وهي الفروع المعنية بملفات صغار المكلفين.

وبناء عليه صدر قرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2020 بإلغاء عدد من الفروع في محافظات اب وذمار وصعدة وشكلت اللجان من رئاسة المصلحة بالاشتراك مع مكاتبها بالمحافظات للتنفيذ.

ففي محافظة إب باشرت اللجان أعمالها برئاسة مدير عام الحصر والتسجيل بالمصلحة خالد السريحي ومدير مكتب الضرائب بمحافظة إب محمد سيف الفقيه.

حيث استمر العمل لمدة عشرة أيام شُكلت خلاها 12 لجنة فرعية لإغلاق ودمج فروع المكتب في مديرية المشنة والظهار الأولى والثانية حيث استكملت تحديد مواقف الملفات وجرد الأثاث والأجهزة وإغلاق الخزائن والدورة المستندية، وتم نقل 10 آلاف و27 ملف من ملفات صغار المكلفين وإعادة أرشفتها بالمكتب وعدد 98 موظفاً من الفروع مع الأثاث والأجهزة كالتالي:

إجمالي عدد الملفات: 10027

فرع ضرائب المشنة: 3583

فرع ضرائب الظهار الأولى: 4020

فرع ضرائب الظهار الثانية: 2424

إجمالي عدد الموظفين: 98

فرع ضرائب المشنة: 37

فرع ضرائب الظهار الأولى: 34

فرع ضرائب الظهار الثانية: 26.