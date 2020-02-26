شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : موجة غبار واسعة الإنتشار ستضرب خمس محافضات يمنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : موجة غبار واسعة الإنتشار ستضرب خمس محافضات يمنية

حذر خبراء وجهات طقس، من موجة غبار واسعة الانتشار ستضرب محافظات حضرموت وشبوة ومأرب والجوف اليوم الأربعاء وستزداد كثافة الخميس القادم. وتوقع الخبراء وجهات الطقس، أن تتأثر وديان حضرموت وشبوة ومأرب والجوف من كتلة هوائية غبارية واسعة الانتشار قادمة من صحاري الربع الخالي.

ونبهت جهات الطقس كبار السن والصغار من التعرض المباشر للغبار خاصة الذين يعانون من مرض الربو. جديد اب برس Advertisements وشهدت العاصمة السعودية الرياض ومناطق عدة في المملكة أمس الثلاثاء موجة غبار واسعة الانتشار تسببت في تعليق الدراسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : موجة غبار واسعة الإنتشار ستضرب خمس محافضات يمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.