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عدن - ياسمين التهامي - جريمة تهزّ الأردن .. أب يقتل ابنه رمياً بالرصاص ويسلم نفسه للأمن لهذا السبب

هزّت جريمة منطقة ناعور جنوب غرب العاصمة الأردنية عمان، إذ أقدم أب على قتل ابنه رمياً بالرصاص . وبحسب الأمن العام الأردني فإن الأب قتل ابنه بسبب خلافات شخصية بينهما. جديد اب برس Advertisements وكشف مقربون من عائلة الشاب أن الفقيد طالب جامعي، ويتمتع بالسيرة الطيبة. وقالوا إن المجني عليه يدرس تخصص الاعلام في احد الجامعات الخاصة في عمان وهو في السنة ثانية . وقام الأب بتسليم نفسه والسلاح المستخدم في الجريمة للجهات الأمنية وبوشرت التحقيقات.

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