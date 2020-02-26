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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد اول فيديو.. الأمواج ترتفع بشكل مفاجئ ومخيف في كورنيش جده والماء يجرف عدد من المطاعم والمقاهي والرعب ينتشر في المدينة.. تفاصيل



غمرت كميات كبيرة من المياه الطريق المحاذي لكورنيش جدة اليوم الثلاثاء، بسبب قوة الموج الناتج عن ارتفاع منسوب مياه البحر. وأغرقت المياه بعض المقاهي والمطاعم الواقعة على الكورنيش، وتسببت في تلفيات بها. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فنان عربي طلب من صديقه ان يحظر له العشاء ، لكن النهاية كانت مرعبة ولقي الفنان مصرعه بصورة مروعة بسبب ام وشقيقة صديقه ( تفاصيل مخيفة ) الاعدام والسجن لعدد من السعوديين ...وصحيفة الرياض تباغت ابناء المملكة بتفاصيل صادمة صعقت كل ابناء الشعب السعودي وجعلتهم يبكون من شدة القهر الكويت تباغت جميع دول مجلس التعاون وتقهر كل العراقيين وتتخذ رسميا هذا القرار العاجل الذي شكل صدمة للشعب العراقي قائد عسكري يفجر مفاجأة ويكشف بشفافية حقيقة إنقاذ قوات الحراس الجمهورية من محرقة الحوثي… ورفض تسليم قيادة ألوية العمالقة لطارق صالح … التفاصيل Advertisements الامم المتحدة تثلج صدور كل اليمنيين لكنها تقصم ظهر هادي وعبد الملك والزبيدي بهذا القرار الكارثي الذي يبدأ تنفيذه غدا الاربعاء في قلب المملكة لم يسبق للحوثيين فعلها منذ بدء الحرب...بيان عاجل من جماعة الحوثي يثلج صدر الرئيس هادي والملك سلمان وولي عهده ( نص البيان ) الأمواج ترتفع في كورنيش جدة

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر لحظة دخول الأمواج للطريق الساحلي على كورنيش جدة ، وذلك نتيجة للرياح القوية التي أثرت على الساحل نهار اليوم الثلاثاء.



كما يُظهر أحد المقاطع المتداولة حدوث أضرار في بعض المطاعم المواجهة للبحر نظراً لقوة اندفاع الأمواج بشكل مباشر نحوها. كما تسببت المياه في كسر الحاجز الحديدي الموجود على امتداد الكورنيش. وتسبب ارتفاع الأمواج في جدة إلى تحويل مسار الكورنيش بشكل مؤقت. ونبّه مرور محافظة جدة قائدي المركبات بتحويل الحركة المرورية مؤقتًا عن طريق الكورنيش، وذلك لارتفاع أمواج البحر على الطريق. الأمواج تجرف عدد من المطاعم والمقاهي في كورنيش جدة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبّهت اليوم، من سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل الطائف وأضم، والعاصمة المقدسة، والجموم، والكامل، وخليص وجدة ورابغ وميسان. من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

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