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صنعاء - ياسمين الخيامي - فنان عربي طلب من صديقه ان يحظر له العشاء ، لكن النهاية كانت مرعبة ولقي الفنان مصرعه بصورة مروعة بسبب ام وشقيقة صديقه ( تفاصيل مخيفة )

2020/02/26 الساعة 04:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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