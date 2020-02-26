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صنعاء - ياسمين الخيامي - الاعدام والسجن لعدد من السعوديين ...وصحيفة الرياض تباغت ابناء المملكة بتفاصيل صادمة صعقت كل ابناء الشعب السعودي وجعلتهم يبكون من شدة القهر

2020/02/26 الساعة 04:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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