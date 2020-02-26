شكرا لمتابعة خبر عن الكويت تباغت جميع دول مجلس التعاون وتقهر كل العراقيين وتتخذ رسميا هذا القرار العاجل الذي شكل صدمة للشعب العراقي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الكويت تباغت جميع دول مجلس التعاون وتقهر كل العراقيين وتتخذ رسميا هذا القرار العاجل الذي شكل صدمة للشعب العراقي

2020/02/26 الساعة 03:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تباغت جميع دول مجلس التعاون وتقهر كل العراقيين وتتخذ رسميا هذا القرار العاجل الذي شكل صدمة للشعب العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.