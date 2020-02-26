شكرا لبحثكم عن خبر مكتب غريفيث يكشف حقيقة اجتماع شخصيات يمنية في الاردن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، انه يستضيف اجتماعًا تشاوريًا مع مجموعة من الشخصيات العامة والسياسية اليمنية في عمان الأردن ، بين السادس والعشرين والسابع العشرين من فبراير/شباط الجاري. واكد أن الاجتماع ‏سيحضره مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة من اليمنيين واليمنيات، بينهم أعضاء في أحزاب سياسية بارزة وشخصيات عامة مستقلة. واكد ان النقاش سيتركز حول الطرق الممكن اتباعها لاستئناف مسار العملية السياسية الرسمية تحت رعاية ‎الأمم المتحدة، بما يشمل الجميع ويؤدي لسلام مستدام في ‎اليمن.

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