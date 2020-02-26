عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليمن ينفي إشاعات بشأن مصابين بفيروس كورونا

الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365

أكدت وزارة الصحة اليمنية، الثلاثاء، خلو البلاد من فيروس كورونا حتى الآن.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع الرعاية الأولية الدكتور علي الوليدي تأكيده خلو البلاد حتى الآن من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوليدي أن جملة التدابير التي تتخذها وزارة الصحة ومكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن "يندرج في إطار الاستعدادات لأي طارئ وإجراءات وقائية لما قد يحدث".

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كما نفى الإشاعات التي انتشرت مؤخراً والتي أفادت بأن اليمن سيستقبل مرضى مصابين بالفيروس من خارج البلاد.

وقال المسؤول اليمني إن "هذا يأتي في إطار الإشاعات ليس إلا"، مضيفاً أن "وزارة الصحة اليمنية تسعى جاهدة إلى اتخاذ التدابير الوقائية المتخذة كبقية البلدان".

وتابع: "ما أشيع عن إقامة محاجر صحية هي معلومات غير دقيقة. نحن بصدد إعداد مراكز لتلقي العلاج ومراقبة الحالات المحتملة".

ودعا الوليدي جميع المواطنين "للإسهام الفاعل في مساعدة جهود وزارة الصحة في تنفيذ خططها الصحية الهادفة إلى الحفاظ على صحة المجتمع وعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة التي لا تخدم الصالح العام".

وجدد الدعوة لقطاعات الأوقاف وأئمة المساجد والتربية والشباب والرياضة ووسائل الإعلام "إلى العمل كفريق واحد في رفع مستوى الوعي المجتمعي حيال كثير من القضايا الصحية ومنها الاستعدادات والإجراءات المتخذة لمجابهة أي احتمال لظهور كورونا أو حتى مواجهة الأمراض المختلفة".